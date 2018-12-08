Slimani: Neden gol atamıyorum, bilmiyorum

Sezon başı sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla transfer edilen Slimani, büyük hayal kırıklığı yarattı. Ligde sadece 1 gol atabilen Cezayirli forvet, Fenerbahçe'nin kötü gidişindeki en önemli faktörlerin başında geliyor.

"BİR ÖNCE TOPARLANMAM LAZIM"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Slimani, "Ben de şaşkınım. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım" dedi. Futbolda iniş çıkışların olduğunu vurgulayan Cezayirli yıldız, "Ancak ben bu duruma alışık değilim. Bir an önce toparlanabilmek için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla 3 kulvarda toplam 16 maça çıkan Slimani, 1'i ligde, 1'i kupada, 2'si Avrupa Ligi'nde olmak üzere 4 gole imza attı.