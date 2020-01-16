Slimani, Premier Lig'e geri dönüyor

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, kancayı Monaco'da kiralık olarak oynayan Islam Slimani'ye taktı.

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith'in, takımın as forveti Wesley'nin sezonu kapatmasının ardından bir forvet takviyesi yapılmasını istemesinin ardından harekete geçildiği aktarıldı.

LEİCESTER'A KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULDU

Fransız basınına göre; Aston Villa, bonservisi Leicester'da bulunan Cezayirli golcü için kiralama teklifinde bulundu.

Slimani'nin de Premier Lig'e geri dönmeye sıcak bakığı vurgulandı.

Monaco'nun Fransa Ligue 1'de PSG ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmeyen Slimani, bu sezon çıktığı 14 maçta 7 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.