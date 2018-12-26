Slimani: Sporting'e dönebilirim

Yaz transfer döneminde Leicester City'den kiralanan Islam Slimani, sarı-lacivertli formayla büyük hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'de çıktığı 14 maçta sadece 1 gol atabilen Slimani, Portekiz'e dönenbileceğini ifade etti.
"SPORTİNG'E DÖNECEĞİM"
Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan tecrübeli futbolcu dönüş sinyalleri verdi. Fenerbahçe'nin 1 yıllık kiraladığı Slimani, "Sporting'e dönmek mi, neden olmasın? Ancak şu anda Fenerbahçe'nin kontratlı futbolcusuyum. Sezon sonunda neler olacak hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Ama futbolda asla asla dememek lazım. Bir gün Sporting'e dönmek istiyorum." dedi.