Slimani: Türkiye'deki futbol değildi

Bonservisi Premier Lig ekibi Leicester City'de bulunan Cazayirli futbolcu Islam Slimani, Fenerbahçe ve Türk futboluyla ilgili konuştu.

Türkiye'deki döneminin başarısız olarak adlandırıldığını ancak kendisinin aynı fikirde olmadığını söyleyen Slimani, ''Fenerbahçe'de başarısız olduğumu birçok insan düşünüyor ancak bence başarısız bir deneyimden çok uzak. Tam tersine, geliştiren bir tecrübeydi. Türkiye'de, daha önce görmediğim şeyleri gördüm. Çok başka bir dünya.'' şeklinde konuştu.

''SAHNE ARKASINDA ÇOK ŞEY YAŞANIYORDU''

Türkiye'deki futbolun çok farklı bir atmosfer olduğunu söyleyen Cezayirli futbolcu, ''Türkiye'deki futbol değildi, başka bir şeydi. Sahne arkasında çok şey yaşanıyordu. Atmosfer sağlıklı değildi. Orada birçok şeye katlanmak zorundaydım.'' ifadelerini kullandı.

''KARARLARI SPORTİF DEĞİLDİ''

Bir gecede sarı-lacivertli takımda her şeyin değiştiğini söyleyen Slimani, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Başlangıçta ilk 11'de başlıyordum ancak bir gecede her şey değişti. Yeni bir teknik direktör geldi ve benimle Benzia'yı kenara çekti. 1 hafta sonra, ikimiz de kiralık oyuncu olduğumuz için idmanlara çıkamayacağımızı söylediler. Bunu aşamadık. O güne kadar, Benzia ve bana niye böyle davrandıklarını anlamadık. Kararlarının sportif olmadığı açıktı. Futbol anlamında konuşuyorsak, biz en iyileriydik.''