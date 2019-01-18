Slimani ve Benzia ıslıklandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi.

Sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan Simani ile Benzia yine vasatı aşamadı.

İki oyuncu da ikinci yarıda sırayla kenara gelirken taraftarlardan da büyük tepki gördü.

ERSUN YANAL DESTEK VERDİ

Slimani, 80. dakikada yerini Frey'e bırakırken taraftarlar tarafından ıslıklandı. Bu sırada başta teknik direktör Ersun Yanal olmak üzere takım arkadaşları golcü oyuncuya alkışlarla destek verdiler.

84'te yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Benzia da taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldılar.

Öte yandan oyundan alınan Valbuena'nın da yerini Ayew'e bırakırken mutsuz bir görüntü sergilenmesi dikkat çekti.