Slimani ve Benzia'nın ilk yarı performansları

Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncuları Islam Slimani ve Yassine Benzia için Süper Lig'in ilk devresi hayal kırıklığıyla noktalandı.

BENZİA'NIN İSABETLİ ŞUTU YOK

Kiralık olarak Lille'den Fenerbahçe'ye transfer olan Benzia, Süper Lig'de ilk yarıda 11 maçta 611 dakika forma giydi. Bu sürede 17 şut çekti ancak çerçeveyi hiç bulamadı. Benzia, sadece Konyaspor maçında asist yaptı.

SLIMANI 1 SENEDE 2 GOL ATABİLDİ

Sarı-lacivertli takımda Slimani de beklentilerin altında kalarak taraftarların en çok tepki gösterdiği isim oldu. Cezayirli, Fenerbahçe formasıyla ligde sadece 1 gol atabildi.

2018 takvim yılına Leicester City formasıyla başlayan Slimani, 1 Ocak 2018'de Huddersfield'a gol attı. Ardından Newcastle'a kiralık transfer olan Slimani, sadece 4 maçta forma giyip gol atamadı.

Slimani, bir sonraki golü için tam 8 ay bekledi. Kayserispor karşısında Fenerbahçe formasıyla golünü atan Slimani, ardından formunu hızla yitirdi ve tribünlerden büyük tepki çekmeye başladı.