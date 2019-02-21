Slimani, Yanal'ın gözünden düştü

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Slimani, son yılların en kötü transferi olarak kayıtlara geçti. Geldiği günden beri etkisiz futboluyla taraftarları bezdiren tecrübeli futbolcunun Ersun Yanal'ın gözündeki kredisi de tükendi.

"SLİMANİ'Yİ OYNATMAYACAĞIM"

Sarı-lacivertli ekibin başına geçtiği günden beri Slimani ile ilgili hep olumlu konuşan, oyuncuya şans vermeye devam edeceğini söyleyen Yanal, ilk kez bu konuda dert yandı. Zenit maçı öncesi konuşan 57 yaşındaki teknik adam, Slimani'yi oynatmayacağını söyledi.

Yanal düzenlediği basın toplantısında, "Slimani'yi kullanmakta bazı tereddütlerimiz var, büyük ihtimalle de kullanmayacağım. Ayew ilk 11'de oynayacak. Forvet pozisyonuna alışık bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Bu akşam Rusya'da Zenit'e konuk olacak olan temsilcimizde sahaya kanat oyuncusu Ayew forvet olarak çıkacak.

Ersun Yanal'ın Zenit maçı sonrası da Cezayirli oyuncuyu ilk 11'de değerlendirmeyi düşünmediği ifade ediliyor. Sarı-lacivertli ekibin hocası Soldado, Ayew ve Frey üçlüsünden forvet bölgesinde yararlanmayı planlıyor. Slimani bu oyuncuların yokluğunda oynayacak veya sonrada oyuna dahil olacak.