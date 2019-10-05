Slimani'den sonra Andre Ayew de kendine geldi

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve bu sezon İngiltere Championship'te Swansea City formasıyla mücadele eden Senegalli hücum oyuncusu Andre Ayew, geri döndüğü takımında dikkat çeken bir performans ortaya koydu ve menajeri Steve Cooper'ı da etkilemeyi başardı.

Bu sezon takımıyla çıktığı toplam 9 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen André Morgan Rami Ayew hakkında konuşan Swansea Menajeri Steve Cooper övgü dolu sözler kullandı.

"AYEW DAHA DA İYİ OLACAK"

Andre Ayew'i değerlendiren Steve Cooper, "Andre çok iyi oynuyor, bunu söylemeliyim. Daha önce de iyi performanslar ortaya koymuştu ama gol atamıyordu. Onunla konuştuğumda zamanla gollerini atacağını söylemiştim ve bunu da başardı. Artık daha iyi olacaktır" açıklamasını yaptı.

29 yaşındaki André Ayew, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 38 maça çıkarken 5 gol ve 5 asist yapmıştı. Ayew ligde ise 29 maçta 5 gol atıp asist başarısı gösterememişti.