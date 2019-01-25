Slimani'nin ayrılık şartı: Komisyon ve tazminat isterim

Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir'in golcü oyuncusu Emmanuel Adebayor ile ilgili temaslarını sürdürürken, İslam Slimani'yi de takımdan göndermek istiyor.

KOMİSYON VE TAZMİNAT

Ancak Cezayirli oyuncunun, kendisini yollamak isteyen yönetimden komisyon ve tazminat istediği öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcudan gelen bu talep üzerine eli kolu bağlanan sarı-lacivertli idarecilerin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 14 lig maçına çıkan Islam Slimani, sadece 1 gol atabildi.