Slimani'nin ilk uluslararası kupası

Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla kiralanan ancak Fenerbahçe tarihinin en kötü forvetleri arasına giren Slimani, Afrika Uluslar Kupası zaferiyle moral buldu.

İLK ULUSLARARASI KUPASI

Galatasaraylı Feghouli ile şampiyon takımın kadrosunda yer alan Islam Slimani, kariyerindeki ilk kez uluslararası alanda böyle bir zafer yaşamış oldu. Cezayirli golcünün kupa kazanması ise sosyal medyada gündem oldu.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Lionel Messi'nin henüz uluslararası alanda bir kupa kazanamamasına rağmen, Slimani'nin böyle bir başarı sergilemesi çok konuşuldu.

Barcelona'daki başarılarını Arjantin Milli Takımı'nda yaşayamayan Messi, birçok kez final kaybetti. Dünya Kupası dahil olmak üzere final maçlarında mutlu sona ulaşamayan yıldız futbolcu, son olarak Copa America'da kupayı Brezilya'ya kaptırdı.

Slimani'nin Messi'den önce böyle bir başarı yakalaması sosyal medyada tiye alındı.