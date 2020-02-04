Slimani'nin Inter hayali gerçekleşemedi

Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından gerçekleşmeyen son dakika hamleleri de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son iddia ise Inter-Islam Slimani flörtünün gerçekleşmemesi yönünde...

Leicester City'den Monaco'ya kiralanan ve sezonun ilk yarısında gösterdiği performansa rağmen ikinci plana düşen Slimani'nin, transferin son gününden bir gün önce Inter'in radarına girdiği öne sürüldü.

INTER HAREKETE GEÇMEK İÇİN GEÇ KALDI

İtalyan basını, Slimani konusundaki isteğini Monaco'ya ileten Inter'in, birkaç gün önce hareket etmediği için bu transferi gerçekleştiremediğini yazdı.

Transferin gerçekleşmeme sebeplerinden birisi de iddialara göre Monaco kulübü oldu. Inter'in istekli tutumuna rağmen Monaco'nun transferi ağırdan aldığı ve Inter'den para istediği iddia edilirken, Lukaku'nun yedeği olarak düşünülen Slimani'nin transferinin gerçekleşmediği kaydedildi.

2018/19 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansı hayal kırıklığı yaratan 31 yaşındaki Islam Slimani, bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 14 maçta 7 gol atıp 7 asist yaptı.