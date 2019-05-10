Slimani'nin yeni durağı Sportin Lizbon

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak oynadığı maçlarda taraftara saç baş yolduran İslam Slimani'nin yeni takımı belli oldu.

PORTEKİZ BASINI SPORTİNG'DE DEDİ

Portekiz basını, Cezayirli oyuncunun eski takımı Sporting'in Leicester City ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya vardığını ve Slimani'nin gelecek sezon yeni adresinin bir kez daha Portekiz olacağını yazdı.

Daha önce Sporting forması giyen Slimani kariyerinin en parlak dönemini yaşamış ve Portekiz ekibinde çıktığı 112 maçta 57 gol kaydetmişti.

FENERBAHÇE'YE HİÇBİR ŞEY KATMADI

Bu sezon başında Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibinden kiraladığı İslam Slimani, sarı-lacivertli takımdan yıllık 4.2 milyon euro kazanıyor.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda taraftarı hayal kırıklığına uğratan Cezayirli futbolcu, teknik heyetin de gözünden düşmüş ve yeşil sahalara hasret kalmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de toplam 25 maça çıkarken 5 gol atabildi. Slimani, Süper Lig'de ise 15 maçta sadece 1 gol attı.