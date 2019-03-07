Slimani'nin yüzü gülmüyor

Fenerbahçe'de beklentilerin çok altında kalan Islam Slimani, kariyerinin en sıkıntılı günlerini geçiriyor.

Cezayir'in La Gazette of Fennec gazetesinde çıkan habere göre Slimani, Fenerbahçe yönetimiyle ters düştü ve yaşanan tartışmanın ardından bir daha kadroya alınmadı.

F.BAHÇE FORMASI GİYEMEYECEK

Devre arası transfer döneminde Real Betis'in kapısından dönen Slimani'nin Fenerbahçe yönetimi ile görüştüğü ve yönetimin kendisine 'bavulunu topla' dediği belirtildi. Bunun üstüne sinirlenen Slimani, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını tekrarladı.

Cezayir gazetesi, ayrıca Slimani'nin Betis'e gitmediği için pişman olduğunu ve forvet oyuncusunun sezon sonuna kadar bir daha Fenerbahçe forması giyemeyeceğini belirtti.

ÜLKESİNDE DE KADROYA ALINMIYOR

Öte yandan Islam Slimani'nin Fenerbahçe'deki durumu, Cezayir Milli Takımı'nı da yakından ilgilendiriyor. Bu yılın Haziran - Temmuz ayları arasında Mısır'da düzenlenecek Afrika Kupası'nda Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi'nin Fenerbahçe'de düzenli oynayamayan Slimani'yi kupanın kadrosuna almadığı düşünmediği kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen Slimani'nin ise hem Fenerbahçe yönetimi ile yaşadığı tartışma hem de Cezayir Milli Takımı ile kupa kadrosuna girememe riskinin ardından çılgına döndüğü iddia edildi.