Slimani'yi transfer etmek isteyen takımlar

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiraladığı Slimani, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Cezayirli golcünün düşük performansına rağmen Avrupa'da hala piyasası var.

SEVİLLA VE ASTON VİLLA İSTEDİ

İspanyol basınından Marca, sarı-lacivertlilerde beklentileri bir türlü karşılayamayan Slimani'nin Sevilla'nın transfer gündeminde olduğunu yazdı. Haberin detaylarında, Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin'in takıma bir golcü daha kazandırmak istediği ve bu pozisyona Slimani'yi düşündüğü aktarıldı.

Cezayirli golcüyü isteyen bir diğer takım ise Aston Villa. İngiltere Championship'te mücadele eden Aston Villa'nın da Slimani için girişimlere başladığı belirtiliyor. Ligde 38 puanla 12. sırada yer alan İngiliz ekibi önümüzdeki günlerde Slimani için teklif yapacak.

Fenerbahçe taraftarlarının ağırlıklı görüşü Slimani'yle yolların ayrılıp, takıma yeni bir golcü alınması yönünde. Cezayirli golcünün de sarı-lacivertli ekiple olan kiralık anlaşmasını sonlandırıp ayrılmak istediği öğrenildi.