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Sloukas: Fenerbahçe'den daha iyi yer yok

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Yunan guardı Kostas Sloukas, sarı lacivertli takım hakkında övgü dolu sözler kullandı.

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Sloukas: Fenerbahçe'den daha iyi yer yok

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takımını övdü.

Sloukas, yaptığı paylaşımda ''Bekleme zamanı bitti. Fenerbahçe ailesiyle 4. seneme girdim. Avrupa'nın en başarılı takımının ufak bir parçası olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Kazansak da hala aç bir takımız. Hayallerimin gerçekleşmesi için daha iyi bir yer ve daha iyi bir insan grubu hayal edemezdim. Haydi Fener!'' sözlerini kullandı.

Yunan guardın paylaşımının ardından çok sayıda Fenerbahçe taraftarları, basketbolcuya sevgi mesajlarında bulundu.

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