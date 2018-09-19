Sloukas: Fenerbahçe'den daha iyi yer yok

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takımını övdü.

Sloukas, yaptığı paylaşımda ''Bekleme zamanı bitti. Fenerbahçe ailesiyle 4. seneme girdim. Avrupa'nın en başarılı takımının ufak bir parçası olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Kazansak da hala aç bir takımız. Hayallerimin gerçekleşmesi için daha iyi bir yer ve daha iyi bir insan grubu hayal edemezdim. Haydi Fener!'' sözlerini kullandı.

Yunan guardın paylaşımının ardından çok sayıda Fenerbahçe taraftarları, basketbolcuya sevgi mesajlarında bulundu.