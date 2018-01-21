Smaç Yarışması'nı Onuralp Bitim kazandı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda smaç yarışmasında Banvit'ten Adonis Thomas, Trabzonspor'dan Chris Obekpa, Yeşilgiresun Belediyespor'dan Erkan Yılmaz, Beşiktaş Sompo Japan'dan Josh Adams, Muratbey Uşak'tan Richard Solomon ile Anadolu Efes'ten Onuralp Bitim mücadele etti.

ONURALP DAHA FAZLA OY ALDI

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, basketbol yazarı İsmet Badem ile şarkıcılar Murat Boz ve Soner Sarıkabadayı'nın jürisini oluşturduğu yarışmanın ilk etabında smaçlarıyla en fazla puanı toplayan Onuralp Bitim ile Josh Adams finale yükseldi.

Final etabında Onuralp Bitim, smaçlarıyla jüriden daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı. Düzenlenen törende Ömer Onan ve Özcan Tahincioğlu; Onuralp Bitim ve yarışmaya katılan diğer basketbolculara çeşitli hediyeler verdi.