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Sneijder: Bırakma zamanım geldi

Kariyerini Katar'da sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nı bırakma zamanının geldiğini söyledi.

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Sneijder: Bırakma zamanım geldi

Katar'ın El-Gharafa takımında forma giyen Galatasaray'ın eski 10 numarası Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nı bırakması hakkında konuştu.

BENİM DE BIRKMA ZAMANIM GELDİ

Hollanda formasını bu zamana dek 133 kez giyen tecrübeli futbolcu, ''Milli Takım ile geçirdiğim zamanlar fantastikti ama yeni teknik direktörün kararını da anlıyorum. Koeman, yeni bir grup yaratmak istiyor. Bunun benimle bir ilgisi yok. Tercihine saygım var. Eğer Arjen Robben bıraktıysa benim de bırakma zamanım gelmiştir'' şeklinde konuştu.

''15 YILDIR OYNUYORUM''

33 yaşındaki futbolcu, ''15 yıldır ülkem için oynadım. Milli Takım'da en çok oynayan futbolcu oldum. İlk maçımı Portekiz'e karşı oynamıştım. Koeman ile oynadım. Son maçımın Portekiz maçı olması da çok güzel olacaktı ama olmadı.'' dedi.

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