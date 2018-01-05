Ensonhaber.com'a dön

Sneijder Bülent Uygun'un takımına transfer oldu

Nice'te hiçbir varlık gösteremeyen Sneijder, Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al-Gharafa takımıyla anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yorum Yap

Katar'ın Al-Gharafa takımına gideceği konuşulan Wesley Sneijder, transferi hakkında resmi açıklamayı yaptı.

Nice'de aradığını bulamayan Wesley Sneijder, futbol kariyerini Katar'da sürdüreceğini açıkladı.

HARİKA BİR MACERA OLACAK

Tecrübeli Hollandalı oyuncu ülke basınına yaptığı açıklamada Al-Gharafa iddialarının sorulması üzerine ''Katar'a gidiyorum. Harika bir macera ve eğlenceli bir meydan okuma olacak'' ifadelerini kullandı.

Wesley Sneijder'in Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al-Gharafa ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Osmanlıspor ile Eylül ayında yolları ayrılan Bülent Uygun, geçtiğimiz günlerde Al-Gharafa ile anlaşmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM