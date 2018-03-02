Sneijder: Fenerbahçe'ye attığım golleri unutamıyorum

Katar'ın Al Gharafa takımında forma giyen Galatasaray'ın eski 10 numarası Wesley Sneijder, TRT Spor'a verdiği özel röportajda çarpıcı sözler kullandı.

''GALATASARAY'I ÇOK ÖZLÜYORUM''

Galatasaray'ı çok özlediğini kaydeden Hollandalı futbolcu, ''Galatasaray'da mükemmel zamanlar geçirdim. Başarılı bir takımdık. 4 yılda 8 kupa kaldırdık. Galatasaray'ı ve taraftarları çok özlüyorum. İnsanlar çok iyiydi. Ayrılmış olmama rağmen mesajlar gönderiyorlar. Bu sevginin karşılıklı olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

''GALATASARAY'A DÖNMEK ÇOK İSTERİM''

Bir gün Galatasaray'a tekrardan dönmek istediğini söyleyen Wesley Sneijder, ''Artık Galatasaray'da olmayan insanlar hakkında konuşmak doğru değildir. Kulüpten ayrılan insanlar hakkında konuşmak doğru değildir. Kulübü çok seviyorum. Bir gün Galatasaray'a dönmek çok isterim. Futbolcu olarak döner miyim bilmiyorum ama belki teknik direktör, belki antrenör olarak Galatasaray'a dönmeyi çok istiyorum. Gelecekte neler olacak göreceğiz.'' şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE MAÇINI UNUTAMIYORUM

Galatasaray kariyerindeki unutamadığı anlar hakkında konuşan tecrübeli yıldız, ''2 gol attığım Fenerbahçe maçını unutamıyorum. Unutamadığım başkan ise Dursun Özbek. Onu gerçekten hiç unutamıyorum. 2 tane gol attığım Fenerbahçe maçındaki ilk golümü de unutamıyorum. Burak Yılmaz, unutamadığım oyunculardan. Mustafa Denizli de unutamadığım teknik direktör.'' şeklinde konuştu.