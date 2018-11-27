Sneijder: Galatasaray'a geri döneceğim

Katar temsilcisi Al Gharafa forması giyen Wesley Sneijder, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.



Wesley Sneijder, Galatasaray'a günün birinde dönmek istediğini dile getirirken, Fatih Terim'e de minnettar olduğunu dile getirdi.



İşte Wesley Sneijder'in yaptığı açıklamalar...



''Türkiye'den ayrıldığımdan bu yana taraftarları, kulübü ve ülkeyi özlüyorum. Kalbim hala sarı kırmızı. Bu asla değişmeyecek. Tabii ki beni özlüyorlar. Ben de özlüyorum. Galatasaray ve taraftarları hala kalbimde. İnşallah bir gün teknik direktör ya da futbolcu olarak Galatasaray'a geri döneceğim.''



''Sezonun geri kalanında ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a başarılar diliyorum.''



''Fatih Terim'e minnettarım. Beni Galatasaray'a getiren teknik direktör. Umarım uzun yıllar kalıcı olur.''



''ultrAslan dünyanın en iyi taraftarları. Hala videolarını Youtube'dan izliyorum. Arkadaşlarımla ve ailemle hala onlar hakkında konuşuyorum. Hala kalbimdeler."