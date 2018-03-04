Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nı bıraktı

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman'in, "Yeni bir Hollanda inşa etmek için seçim yapmak zorundaydım" diyerek kadroya almadığı Wesley Sneijder, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

MİLL TAKIMI BIRAKTI

Koeman, Katar'da Wesley Sneijder'i ziyaret etti. 54 yaşındaki teknik adam, yeni bir Hollanda inşa etmek için seçim yapmak zorunda olduğunu belirtirken, "Sneijder harika bir profesyonel ve son yılların en iyi Hollandalı futbolcularından biri" ifadelerini kullandı.

Turuncu formaya veda eden Wesley Sneijder, "Katar'a transfer olurken milli takım kariyerimin etkileyeceğini biliyordum. Ronald Koeman'ın genç oyuncularla yeni bir başlangıç yapmak istemesini anlayışla karşılıyor ve saygı duyuyorum." dedi.

Uzun yıllar Hollanda için görev yapan Sneijder, milli takım formasıyla 133 maça çıkarak ülke tarihinin A milli formayla en çok maça çıkan oyuncusu oldu. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 31 gole imza attı. 33 yaşındaki futbolcu Ajax, Real Madrid, Inter ve Galatasaray gibi kulüplerde oyn