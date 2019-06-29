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Sneijder, Hollanda'da gözaltına alındı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Sneijder, Hollanda'da alkolü fazla kaçırıp olay çıkarınca gözaltına alındı.

| Haber Merkezi
Sneijder, Hollanda'da gözaltına alındı
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Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın efsane isimlerinden biri olan Sneijder, Hollanda'da bir ev partisinin çıkışında olay çıkardı.

Alkolü fazla kaçıran yıldız futbolcu, ortaya çıkan görüntülerin ardından gözaltına alındı.

HOLLANDA'DA OLAY ÇIKARDI

Görüntülerde bir arabanın üzerinde yatan, daha sonra arabanın üstünde dans edip arabayı tekmeleyen Sneijder'in gözaltına alındığı ifade edildi.

Sneijder, Hollanda'da gözaltına alındı - VİDEO

Karakolda biten olayların ardından 1 gece gözaltında kalan deneyimli futbolcunun, arabada oluşan 6 bin euroluk zararı ödedikten sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

35 yaşındaki oyuncu, futbol hayatını Katar'ın Al Gharafa ekibinde sürdürüyor.

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