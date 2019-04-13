Sneijder: Kadıköy'de kendimi güçsüz hissediyordum

Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder, sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağı maç öncesi beIN Sports'a konuştu.

Wesley Sneijder, derbiye ilgili olarak, "Galatasaray - Fenerbahçe ya da Fenerbahçe - Galatasaray derbileri bu zamana kadar oynadığım en iyi derbilerden biri. Atmosferi ve tutkusu gerçekten inanılmaz." dedi.

Derbiyle ilgili beklentisini söyleyen Sneijder, "Fenerbahçe'nin evi Kadıköy'de Galatasaray neredeyse 20 yıldır kazanamadı. Herkes Galatasaray'dan uzun yıllar aradan sonra ilk galibiyeti bekliyor." ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY'DE KÖTÜ VE GÜÇSÜZ HİSSEDİYORDUM"

"Senin zamanında Galatasaray, Kadıköy'de neden kazanamadı?" sorusuna Hollandalı yıldız, "Bilmiyorum, gerçekten çok garip. Bazen maça çıkmadan önce 'O gün bugün, buradan 3 puanla ayrılacağız' diyorduk ama sahaya çıktığımızda bir şeyler oluyordu. Kendimi kötü ve güçsüz hissediyordum." cevabını verdi.