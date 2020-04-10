Ensonhaber.com'a dön

Sneijder'in hedefi Galatasaray'ı çalıştırmak

Süper Lig takımlarından Denizlispor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun, eski öğrencisi Wesley Sneijder'in Galatasaray'da teknik direktörlük yapma hayali olduğunu söyledi.

| Haber Merkezi
Sneijder'in hedefi Galatasaray'ı çalıştırmak
Yorum Yap

Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Wesley Snejder'le olan konuşmasını Ajansspor'a anlatan Bülent Uygun, eski futbolcunun teknik direktör olmak için Ajax'ta çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

''HAYALİ REAL MADRİD VE GALATASARAY''

Hollandalı yıldızla geçtiğimiz ay görüştüğünü belirten Uygun, "Sneijder, Türkiye'yi çok seviyor. Sneijder ile konuştuğumda hedefinin ve hayalinin Real Madrid ve Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yapmak olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM