Sneijder'in hedefi Galatasaray'ı çalıştırmak

Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Wesley Snejder'le olan konuşmasını Ajansspor'a anlatan Bülent Uygun, eski futbolcunun teknik direktör olmak için Ajax'ta çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

''HAYALİ REAL MADRİD VE GALATASARAY''

Hollandalı yıldızla geçtiğimiz ay görüştüğünü belirten Uygun, "Sneijder, Türkiye'yi çok seviyor. Sneijder ile konuştuğumda hedefinin ve hayalinin Real Madrid ve Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yapmak olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.