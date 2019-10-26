Sneijder’in hayatı kitap oluyor

Aktif futbolu geçen sezonun sonunda bırakan ve son olarak aldığı kilolarla gündeme gelen Hollandalı futbolcunun hayatı kitap oluyor.

YAYINEVİ TARAFINDAN DUYURULDU

Ülkesinde bir yayıneviyle anlaşan Sneijder’in, sözleşmeye imza atarken çekilmiş fotoğrafı yayınevi tarafından yayınlandı. Yıldız futbolcunun biyografisini Kees Jansma isimli eski futbolcu ve spor sunucusu yazacak.

Wesley Sneijder’in kitabın yazarıyla birlikte masada imza atarken çekilmiş fotoğrafları için yayınevi tarafından, ‘Sözleşme resmen imzalandı, mürekkep kurudu. Sneijder’in biyografisi için çok heyecanlıyız’ denildi.

Real Madrid, Inter, Ajax gibi bir çok önemli kulüpte top koşturan ve Hollanda Milli Takımı’nın gelmiş geçmiş en önemli futbolcuları arasında yer alan Sneijder’in yayınlanacak kitabında Türkiye döneminden de önemli anılar olacak. Yolanthe ile mutlu oldukları ve birlikte dört yıl geçirdikleri, bu esnada bir çocuklarının olduğu İstanbul ve Galatasaray ile ilgili yazacakları şimdiden merak konusu oldu.