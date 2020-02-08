Sneijder'in kilo problemi

Azerbaycan Futbol Federasyonu Asbaşkanı Elhan Mammadov, Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı'yla görüştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor hakkında söylediği sözlerin arkasında olduğunu ifade etti.

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Fenerbahçe'nin toplam borcu

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneği’nin borcunun 30 Eylül tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu açıkladı.