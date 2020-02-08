Sneijder'in kilo problemi

2012-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, kritik maçlarda attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
Özellikle Juventus ve Fenerbahçe karşılaşmalarında takımını kurtaran isim olan eski futbolcu, 2016-2017 sezonunun sonunda takımdan gönderilmişti.
Kısa süreli Nice ve Al Gharafa macerasının ardından aktif futbol hayatını noktalayan Sneijder, şimdilerde yorumculuk yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde RTV Utrecht kanalına çıkan Hollandalı ismin fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı.