Sofiane Feghouli kariyer rekorunu kırdı

Galatasaray'ın son dönemde yükselen isimlerinden Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçını da boş geçmedi ve kariyer rekorunu kırdı.

Cezayirli oyuncu, bu sezon 8. kez ağları sarstı ve kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, daha önce 2013-2014'ü ve geçen sezonu 7 golle tamamlamıştı.

GALATASARAY'IN EN FORMDA İSMİ

Öte yandan Feghouli, Galatasaray'ın skor yükünü de neredeyse tek başına sırtladı. Yıldız oyuncu, Galatasaray'ın Süper lig'deki son 9 maçında 6 gol ve 2 asist ile 8 gole katkı yaptı.