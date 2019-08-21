Soğuk havaya dayanamadı sözleşmesini feshetti

BBC'nin haberine göre Tralleborgs'la 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Noah Kamara, İsveç'teki soğuk hava ile baş edemediği için Freetown'a geri dönmek istediğini belirtti.
İSVEÇ'İN HAVASINA DAYANAMADI
Kulübün sitesinden yapılan açıklamada 19 yaşındaki futbolcunun ‘kişisel nedenlerle’ ayrıldığı belirtildi. İsveç basınında çıkan haberlerde ise oyuncunun buradaki soğuk havaya dayanamadığı için ülkesine döndüğü yazıldı.
Bu gelişmelerin üzerine bir hafta içinde sözleşmesini fesheden oyuncu, istenirse Dünya Kupası eleme maçlarından sonra Tralleborgs'a geri dönebileceğini söyledi.