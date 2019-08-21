Soğuk havaya dayanamadı sözleşmesini feshetti

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Ekaterina Bobkova'dan Rus futbolculara cinayet suçlaması

Tutuklu futbolcular Kokorin ve Mamaev'in Ekim 2018'de bir kişiyi darbettiği olaya şahit olan ve tanıklık etmeyi kabul eden Ekaterina Bobkova, oyuncuların kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etti.