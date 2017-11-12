Sokakta gördüğü balonla röveşata denedi - İZLE

Sosyal medyada yayılan görüntüde, kendi haliyle sokakta yürüyen genç önüne çıkan balonla röveşata denemesi yaptı. İstediğini sonucu alamayan gencin görüntüleri sosyal medyayı adeta yıktı geçti.

ŞOV YAPMAK İSTEDİ

Görüntüdeki genç, sıradan bir vatandaş. Sokakta yürürken karşısına bir balon çıkıyor. Balonu gören herkes geçip yoluna devam ediyor ancak söz konusu genç balonla şov yapmak istiyor.

Balona röveşata atmaya çalışmak - İZLE

YERE DÜŞTÜ AYAKKABISI ÇIKTI

Balonu önce ayağında sektiriyor. Balonun yükseğe fırladığını görünce röveşata denemesi yapmaya çalışıyor. Sonuç fiyasko. Röveşata atmak istediği balona ayağı temas bile edemeden sırt üstü yere düşüyor yetmiyor ayakkabısı ayağından çıkıp uçuyor.

İBRAHİMOVİC'İN RÖVEŞATASINA ATIFTA BULUNDULAR

Sosyal medyada bu videoyu izleyenler, gencin balonla denediği röveşatayı İbrahimovic'in İngiltere'ye attığı gole benzetti.

İbrahimovic'in İngiltere'ye attığı röveşata golü - İZLE

Şov yapmak isterken karizmayı çizdiren genç, balon düşerken omuz attı sonra ayakkabısını giyip hiçbir şey olmamış gibi yola devam etti.