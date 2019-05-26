Sokratis: Mkhitaryan için kazanmalıyız

Arsenal'in Yunan stoperi Sokratis, Çarşamba akşamı Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi finalinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye girişine izin verilmeyen Mkhitaryan için kazanmaları gerektiğini ifade etti.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Ermeni futbolcunun güvenlik endişeleri sebebiyle Bakü'ye götürülmemesini değerlendiren Sokratis, bu durumun kendilerine ekstra bir motivasyon sağladığını kaydetti. "Elbette bizim için çok büyük kayıp. Çok üzgünüz; ancak onun için kazanmak zorundayız" ifadelerini kullanan Yunan futbolcu, sözlerini; "Oraya gidip oyunumuzu oynamalıyız. Yapabileceğimize inanır yüzde 100'ümüzü verirsek her şey olabilir. Maç bizim için çok zor; ancak onlar için de çok zor olacak. Kazanabiliriz” şeklinde noktaladı.

Arsenal ile Chelsea arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 29 Mayıs Çarşamba TSİ 22.00'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.