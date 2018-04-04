Soldado: 21 puan toplarsak şampiyon olabiliriz

Otizm Farkındalık Tenis Turnuvası’nda gösteri maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Roberto Soldado, ligi değerlendirdi.

Kayserispor maçında attığı 2 golle gol sayısını 5'e yükselten Soldado daha fazla gol atmak istediğini belirterek, "Kişisel performansımdan kesinlikle memnun değilim. Buraya oynamaya, takım için önemli olmaya geldim. Şu ana kadar bunu başaramadım. Ligin ikinci yarısında hedefim takım için daha faydalı olmak" dedi.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Fenerbahçe gibi bir kulübün asla pes etmeyeceğini kaydeden Soldado, "Eğer önünüzde bir olasılık varsa o olasılığın peşinde sonuna kadar mücadele etmek durumundasınız. Biz de bunu yapacağız. Bizim yapabileceğimiz tek şey kalan maçlarımızın tamamını kazanmak. Bunu yapıp diğer maçları beklemek zorundayız. Çok büyük bir takımı temsil ediyoruz. Nasıl bir takımı temsil ettiğimizi unutmadan sonuna kadar mücadele edeceğiz."





21 PUAN ALIRSAK ŞAMPİYON OLABİLİRİZ

"Düşüncemiz kesinlikle şampiyonluk" diyen İspanyol golcü, "Takım içinde buna inanıyoruz. Rakiplerimizin hala birbirileri ile oynayacak maçlar var. Kalan 7 maçta 21 puanı alabilirsek şampiyon olabiliriz. Bu şekilde düşünerek antrenmanlarımızı yapıyoruz ki hafta sonundaki maçlarda yüzde yüz takımımız için mücadele edebilelim. Sezon sonunda ligin en üst sırasında biz olmak istiyoruz. Bu çok zor ama bunun da farkındayız. Bunun gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.