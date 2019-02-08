Soldado direkt kırmızı kart gördü

İngiliz ekibi, geçen yıl vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde ederek dünya rekoru kırdı.

Bu sezon Galatasaray'a hucüm anlamında önemli katkı sağlayan Onyekuru, Galatasaray Yönetimine "Everton ile anlaşırsanız seve seve Galatasaray'da kalırım." dedi.

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Benatia: Çocuklarım için Manchester United'ı reddettim

Juventus'tan Al Duhail takımına transfer olan Medhi Benatia, Manchester United'dan teklif aldığını ancak Müslüman bir ülke olduğu için Katar'a gitmeyi tercih ettiğini söyledi.