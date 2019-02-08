Soldado direkt kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısının uzatma dakikalarında ortalık bir anda karıştı.
SOLDADO KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Soldado, orta sahada rakip futbolcuya faul yaptı .Alper Ulusoy, Soldado'nun yanına sarı kart ile gelirken bir anda kırmızı kart gösterdi.
HAKEME KÜFRETTİĞİ BELİRTİLDİ
Hakem Alper Ulusoy, kırmızı kartın ardından Fenerbahçe futbolcularına Soldado'nun küfür ettiğini (f... off) belirtti.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Fenerbaçeli taraftarlar, maçın hakemine sosyal medyadan oldukçe sert tepkiler gösterdi.