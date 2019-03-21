Soldado Ersun Yanal'a minnettar

Sarı-lacivertli takımın İspanyol golcüsü Soldado, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında göreve gelen Ersun Yanal için övgü dolu sözler söyleyen İspanyol yıldız, Yanal'ın kendisini hayata döndürdüğünü söyledi.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ YOK

İspanyol golcü Fenerbahçe'deki geleceği için; "Yeni sözleşme ile ilgili henüz bir gelişme olmadı. Bana teklif gelmedi. Sözleşmede uzatma maddesi var ama kalan maç sayısına göre otomatik olarak uzaması imkansız. Eğer sezon başını düşünseydim burada keyifli mutlu değildim ve kalmak istemezdim ama Ersun hoca beni hayata bağladı. Artık bu takıma katkı vermek istiyorum. Kalıp kalmama kararı sadece bana bağlı değil aileme de bağlı, onlara sormalıyım. Bu takımda bulunduğum sürece takıma katkı vermek istiyorum ve şu an önemli olan sahayı düşünmek. Ersun hocanın gelişiyle en önemlisi güvenimiz arttı. Fiziksel olarak rakiplerimizden daha fazla koşuyorduk ama en önemlisi güvenimiz geldi" diye konuştu.

VALENCİA'YA GİTMEM ZOR

Valenica Kulübü'nden 100. yıl kutlamalarına katılması için aldığı davete dair konuşan tecrübeli oyuncu, "Valencia'nın bu daveti çok güzel bir olay. Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri ama kutlamalara gidip gidemeyeceğim henüz belli değil. Mehmet Topal sakatlığından ötürü gidebilecek fakat benim durumum antrenmanlardan ötürü belirsiz kararı hocam verecek." dedi.

ERSUN YANAL İLE RADİKAL DEĞİŞİMLER OLDU

Roberto Soldado, Ersun Yanal'ın takıma gelişiyle takımda büyük değişimler yaşandığını, takım olarak olumlu yönde etkilendikleri söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü; "Sezon başında hoca değişikliği ve yeni oyuncuların gelmesiyle ilk süreç iyi geçmedi ama Ersun Yanal hocanın gelmesiyle takım olarak %100'e yaklaştık Ersun hocayla radikal değişimler yaşadık. Umuyorum daha iyi olacağız ve en üst sırada bitireceğiz."