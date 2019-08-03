Soldado: Fenerbahçe'de takım olamadık

Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra Granada'ya imza atan Roberto Soldado, İspanya'da verdiği röportajda Türkiye'de geçirdiği günlere de değindi.

"SPORTİF ANLAMDA HER ŞEY KAOTİKTİ"

Fenerbahçe'de birlikteliği sağlayamadıklarını kaydeden İspanyol golcü, "Türkiye beni çok şaşırttı ve İstanbul gibi hiçbir şehir beni büyülemedi. Sportif anlamda ise her şey kaotikti ve bir takım olarak birlikte olamadık, bunu başaramadık. Bir takım olarak birliktelik yaşamak önemli, Granada'ya geldikten sonra 2 haftada çok çalışan bir takıma geldiğimiz fark ettim. Hedefe ulaşmanın en iyi yolu bir takım olmayı başarmaktır" ifadelerini kullandı.

2017 ile 2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Soldado, Granada ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.