Soldado Fenerbahçe'nin gol yükünü çekiyor

Sezon başında Cocu ve Koeman dönemlerinde tercih edilmeyen Yanal'ın gelişiyle tekrar 11'e dönen Soldado, 2. yarıda kazanılan 15 puanın 11'inde büyük pay sahibi. İspanyol, son 8 maçta 4 gol, 2 asistle oynayıp takımın düşme hattından kurtulmasına etki etti. Berabere biten Bursaspor maçında tek golü kaydeden Soldado, 2-0'lık Göztepe maçında ilk golün asistini yaptı.

Usta krampon, Beşiktaş derbisinde Hasan Ali'nin beraberlik golünün pasını verip Rizespor sınavında da takımı üstünlüğe taşıyan golü attı. 2-1 kazanılan Sivasspor maçında ise beraberlik golünü kaydeden sarı-lacivertli forvet, Başakşehir mücadelesinde de beraberlik golünü atmış ancak daha sonra rakip 2-1 kazanmıştı.

FREY AMELİYAT OLDU

Sezon başında Zürih'ten transfer edilen İsviçreli golcü Michael Frey, Almanya'da ameliyat oldu. Kasığından yaşadığı sakatlık nedeni ile Münih'te bulunan bir hastanede ameliyat edilen Frey'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. 4 aydır sakatlığı bulunan ve gelinen süreçte ağrılarının daha da artmasıyla milli takım arasında bıçak altına yatan hücum oyuncusunun 3-4 hafta içinde sahalara dönmesi bekleniyor.

DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM

Bu arada iyileşmeyi dört gözle bekleyen Frey, dönüşünde Fenerbahçe daha çok katkı sağlamak için çabalayacağını vurguladı. Frey, "Bana fırsat verildikçe formamın hakkını sonuna kadar vereceğim ve taraftarımızı atacağım gollerle mutlu edeceğim" ifadelerini kullandı.