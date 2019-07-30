Soldado Granada'da

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Granada, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ile anlaşma sağladı.

Granada Kulübünden yapılan açıklamaya göre bonservisi elinde olan Soldado ile anlaşmaya varıldı. 34 yaşındaki santrfor, yarınki sağlık kontrolünün ardından 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe'nin 2017 yazında transfer ettiği Soldado, sarı-lacivertli formayla çıktığı 59 maçta 19 gol kaydetmişti. Bu iki sezonda da bir türlü istenilen etkiyi yaratamayan tecrübeli İspanyol, sarı-lacivertli ekipten bu sezon için yeni bir sözleşme teklifi almamıştı.

Real Madrid altyapısından yetişen İspanyol milli futbolcu, Fenerbahçe öncesi Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham ve Villarreal kulüplerinde oynadı.

