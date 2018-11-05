Soldado ile Belhanda'nın kavgası

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
2-2 sona eren mücadelenin son anlarında sürekli birbirleriyle uğraşan Soldado ile Belhanda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
TÜKÜRÜK VE TEKME
Fenerbahçeli forvetin Belhanda'nın sırtına tükürdüğü, Faslı futbolcunun ise ikili mücadelede Soldado'ya tekme attığı görüldü.
İki futbolcunun da PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.
İşte o anlar:
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)