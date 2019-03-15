Soldado: İlk yarıda acı çektik

Fenerbahçe kendi evinde ağırladığı Sivasspor'u 1-0 geri düşmesine rağmen Roberto Soldado ve Mehmet Ekici'nin golleri ile 2-1 geçti ve hanesine 3 puanı yazdırdı.

Maçın ardından açıklama yapan Soldado, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam alacağımız 3 puanın önemli olduğunu biliyorduk. Acı çektiğimiz bir ilk yarı oynadık. İstediklerimizi yapamadık. Genel olarak da iyi işler yapmadık ama kazanmak çok önemliydi. Takımımızın ne durumda olduğunu herkes biliyor. Bu da gerginlik yaratıyor. Çok fazla top kaybettik. İstediklerimizi sahaya yansıtamasak da sonuna kadar mücadele ettik. Çok büyük bir gerginlik de vardı, bunun da etkilerini yaşadık. Zorlu bir virajdan geçtik. Rakibin golü bizi uyandırdı diyebiliriz. Beraberlikten sonra rakibin kalesine daha yakın oynadık ve çok önemli olan galibiyet golünü bulduk."

"Maçın ilk dakikasından itibaren gerginlik hissediliyor. İleride istediklerimizi yapamadık. Bazen de öyle maçlar oynadık ki istediğimiz oyunu yansıttık kazanacağımıza inandığımız maçlar oldu ama kazanamadık. Bugün tam tersi oldu. Hiçbir maçı kolay bir şekilde kazanamayacağız, bunu biliyoruz. İstikrarı bulamadık. Galibiyet için acı çekmemiz gerekecek. Ama biz buna hazırız. Her 3 puanın bizim için önemi var. Buna inanmamız gerekiyor. Bizim için 3 puan önemli. Hep bu önemli olacak. Şimdi araya giriyoruz. Böyle bir galibiyetle adım atmak bizim için çok önemliydi."