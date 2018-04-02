Soldado: İyi bir galibiyet aldık

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 5-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Roberto Soldado, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇ FİNAL"

Mutlak kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını kaydeden Soldado, "Artık ligin sonuna kadar her maç bir final. Puan kaybetme gibi bir durum söz konusu olmamalı. Şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyorsak kazanmak zotrundayız. Yapacağımız kadar hata yaptık, artık hata şansımız yok. Rakiplerimizin oynayacakları maçları bekleyeceğiz. Erken bulduğumuz gol takımı rahatlattı. Herkes top istiyordu, herkes oynamak istiyordu. İyi bir maç çıkardık. Hem moral hem de özgüven olarak. Bize çok yararı olacak bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

DERBİDE ŞANS YANIMIZDA OLMADI

Galatasaray derbisinde de iyi oynadıklarını vurgulayan İspanyol golcü, "Aslında iyi bir Galatasaray derbisi çıkardık. Galibiyeti getirecek golü atmak için şans yanımızda olmadı. İyi işler yaptık ama kazanamadık. Milli takıma giden çok oyuncumuz oldu. Buna rağmen kazandık. İlk golü attık, biz moral olarak yukarı çıktık, Kayserispor ise aşağıya gitti." diye konuştu.