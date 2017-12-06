Soldado: Negredo yedek kalsın ki katkı yapamasın

Roberto Soldado, NTV Spor'da açıklamalarda bulundu.

İspanyol forvet, Beşiktaş'ta top koşturan vatandaşıyla ilgili yaptığı espriyle izleyenleri güldürdü.

İşte İspanyol golcünün sözleri:

ŞAMPİYON OLMAK BİZİM ELİMİZDE

"Şu anda çok farklı bir düşünce yapımız var. 4 hafta önceyle kıyaslarsak özgüvenimizi yukarı taşıdık ve maçlara farklı bakıyoruz. Galatasaray ligin üst sıralarında olması muhtemel takımlarla oynadı ve puan kayıpları yaşadı. Biz o karşılaşmaları geride bırakmıştık. Onları yakalama fırsatı bulduk. Beşiktaş da zorlayıcı bir rakip. Şampiyonlar Ligi’nde oynuyorlar, bunu bir fırsata çevirebiliriz. Şampiyon olup olamayacağımız bize bağlı. Takımda herkes yüzde yüz performansını gösterirse mutlu sona ulaşan taraf biz oluruz."

NEGREDO YEDEK KALSIN

"Bana göre Gomis çok etkili bir forvet oyuncusu olarak öne çıkıyor. Ne kadar kolay gol atabildiğini görüyoruz. Ortaları istediği şekilde sonlandırabiliyor. Rakiplerin dengesini bozuyor. Negredo’nun pozisyonunda oynayan forvet oyuncuları çok gol atmış durumda. O yüzden az oynuyor. Benim buradaki durumumla benzer bir durumda. Onu eleştiren insanlar, henüz Negredo’yu tanımıyor. Ben onun İspanya’da neler yaptığını gördüm. Ama şu anda tercihim kulübede devam etmesi olur! Böyle olursa Beşiktaş’a katkı yapamaz... (Gülerek)"