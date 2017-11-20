Soldado: Ölümcül nitelikte bir maçtı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup ederekn Roberto Soldado 20 dakikada yaptığı hattrickle gecenin öne çıkan ismi oldu.

Ligde ilk gollerini kaydeden İspanyol yıldız, maç bitiminde beIN Sports'a şu açıklamaları yaptı: "Çok mutluyum. Bizim için ölümcül nitelikte bir maçtı. Eğer yine bir kayıp yaşasaydık çok net bir kriz ortaya çıkabilirdi. Tehlikeli bir maçtı. 3 puandan başka bir şey düşünmedik. 3 pozisyona girdim, 3 gol attım. Pozisyonlarda biraz da şanslıydım. Takım olarak bir bütün halinde bu skoru hak ettik. Takımım için büyük bir sevinç yaşıyorum. Umarım bu akşamki gibi sonuçları sıklıkla yaşamaya devam ederiz. Vurduk, direkten döndü, vurduk, bir kez daha direkten döndü. Tam hareketlenecektim, top önüme doğru geldi, röveşata gibi bir vuruş yaptım ve güzel bir gol oldu."