Soldado: Puan durumunda hep altlardayız

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Soldado'nun golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 89. dakikada yediği golle Bursa'da 2 puan bıraktı.

İspanyol forvet Roberto Soldado 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Soldado'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ÇOK ÜZGÜNÜZ

"Hiç şüphe yok, son derece büyük üzüntü yarıyoruz. Çok önemli bir maçtı. Lige verilen ara sonrası iyi bir çalışma dönemi geçirdiğimizi de düşünürsek galibiyetle başlamak istiyorduk."

"Golümü de attım ama benim golümden ziyade takımın kazanmasını hedefliyoruz. Kazanamamak git gide stres yaratıyor bizde. Rakibin üzerimize gelmesiyle o stresin etkisiyle böyle goller yiyoruz son dakikalarda"





"Umarım farklı takım gösteririz bundan sonra. Herkesin görmek istediği Fenerbahçe'yi yansıtırız sahaya. Şu ana kadar gösterdiğimiz Fenerbahçe'den bambaşka bir Fenerbahe göstermek istiyoruz herkese."

PUAN DURUMUNA BAKIYORUM HEP SONLARDAYIZ

"Sezon başından beri problemimiz gol değildi. Birçok problemimiz vardı o dönemlerde. Her hafta puan durumunda Fenerbahçe'yi sonlarda görüyoruz, bu bizi zorluyor ve üzüyor. Her şeyi yapacağız takımın yukarı tırmanması için." .