Soldado ve İsmail'le yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerle tek tek yollar ayrılıyor.
Slimani, Benzia, Neustadter ve Valbuena'nın kontratını uzatmama kararı alan sarı-lacivertli yönetim, kadroyu boşaltmaya devam ediyor.
SOLDADO EŞYALARINI TOPLADI
Dün İnstagram hesabından bir paylaşım yapan Soldado, eşyalarını topladığını ve takımdan ayrılacağını açıkça göstermişti.
İSMAİL DE GİTTİ
İspanyol forvetin ardından İsmail Köybaş'nın da takıma veda ettiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre Köybaşı'nın Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer olacağı öğrenildi.
Kanarya'da Şener, Tolga, Skrtel ve Volkan'ın durumları ise henüz netlik kazanmadı.