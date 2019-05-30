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Soldado ve İsmail'le yollar ayrıldı

F.Bahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ve Soldado'yla yola devam etmeme kararı aldı. İsmail'in Konyaspor'a imza atması bekleniyor.

| Haber Merkezi
Soldado ve İsmail'le yollar ayrıldı
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerle tek tek yollar ayrılıyor.

Slimani, Benzia, Neustadter ve Valbuena'nın kontratını uzatmama kararı alan sarı-lacivertli yönetim, kadroyu boşaltmaya devam ediyor.

SOLDADO EŞYALARINI TOPLADI

Dün İnstagram hesabından bir paylaşım yapan Soldado, eşyalarını topladığını ve takımdan ayrılacağını açıkça göstermişti.

İSMAİL DE GİTTİ

İspanyol forvetin ardından İsmail Köybaş'nın da takıma veda ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Köybaşı'nın Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer olacağı öğrenildi.

Kanarya'da Şener, Tolga, Skrtel ve Volkan'ın durumları ise henüz netlik kazanmadı.

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