1 Soldado ve İsmail'le yollar ayrıldı F.Bahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ve Soldado'yla yola devam etmeme kararı aldı. İsmail'in Konyaspor'a imza atması bekleniyor.

2 Abdullah Avcı, Epureanu'yu istiyor Beşiktaş'la anlaşan Abdullah Avcı, Başakşehir'deki yardımcılarını siyah-beyazlı ekibe getiriyor. Deneyimli hoca Epureanu'nun da alınmasını istedi.

3 Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor Başakşehir, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getirme kararı aldı. Ç.Rizespor ise İsmail Kartal'ın peşinde.

4 Arsenal'e 4 atan Chelsea, Avrupa Ligi'ni kazandı UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz ekibinin karşılaştığı maçta Chelsea, Arsenal'i 4-1 yenerek kupayı 2. kez evine götürdü.

5 Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilecek Abdullah Avcı ile yapılan görüşmede her konuda anlaşma sağlandı.

6 Ljajic'in bonservisi alındı Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisinin 6.5 milyon euroya Torino'dan alındığını ve bu miktarın 3 sezon içinde ödeneceğini KAP'a bildirdi.

7 Ribery 2 takım üzerinde duruyor Marsilya hakkında konuşan Franck Ribery, "Geri dönüş olur mu bilmiyorum. Tabii ki her şey mümkün" dedi. Ayrıca yıldız futbolcunun G.Saray'a dönme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

8 Fenerbahçe'den İrfan Can girişimi Yönetimle bir toplantı yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İrfan Can Kahveci'nin mutlaka alınmasını istedi.

9 Bild: Max Kruse Fenerbahçe'ye transfer olabilir Alman basını, Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Max Kruse'u transfer etmek için girişimlere başladığını yazdı.