Soldado'nun 20 yıl paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanamama serisi 20 yıla çıkarken, Fenerbahçeli Roberto Soldado ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan 33 yaşındaki futbolcu şu notu paylaştı; "Sonuna kadar, canımız yanana kadar mücadele ettik. Her şeyimizi verdik sahada. Bir kez daha 10 kişi kaldık, ama asla son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık. 10 kişiyle 1-0 geriden gelmeyi de bildik. Bu şekilde bile Kadıköy’de yenilmeyeceğimizi gösterdik. Maçın sonunda galibiyet golünü de bulabilirdik. Dün bizimle olan milyonların desteğini sonuna kadar hissettik. Bir sene daha!"

Öte yandan derbide sarı kart gören Soldado, Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.