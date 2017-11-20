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Soldado'nun gollerine Babel'in tepkisi

Babel, F.Bahçe-Sivasspor maçında yaşanan karambolün ardından Twitter hesabından "OMG" yazarak ilginç bir tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 devam ettiği sırada Fenerbahçe, uzun süren karambol ve iki direkten dönen top sonrası Soldado'nun şık vuruşuyla topu ağlara yolladı.

Futbolseverler sosyal medyada gol hakkında 'son yılların en ilginç pozisyonuydu' biçiminde yorumlar yaptı.

BABEL OMG YAZDI

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Ryan Babel de bu golün hemen ardından attığı tweetle şaşkınlığını belirtti.

Ryan Babel, Soldado'nun 61. dakikada attığı gol sonrası 'OMG' (Aman Tanrım) yazarak tweet attı.

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