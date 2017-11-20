Soldado'nun gollerine Babel'in tepkisi

1,307 kez izlendi

15,880 kez izlendi

Orman: Sayın Cumhurbaşkanı kartallar gibi arkamızda durdu

22,961 kez izlendi

2,831 kez izlendi

Göksel Gümüşdağ: Başakşehir yine müthiş oynadı

3,667 kez izlendi

Adebayor: Galatasaray'a karşı yine hat-trick yaptım

4,582 kez izlendi

Abdullah Avcı: Biz de şampiyonluğa oynuyoruz

6,874 kez izlendi

10,327 kez izlendi

9,884 kez izlendi

Gökhan Zan: Tudor Galatasaray'ın hocası değil

15,191 kez izlendi

1 Beşiktaş'ın rakibi Porto'da 3 eksik var Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, yarın akşam kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak.

2 Oğuz Kağan Güçtekin ilk kez oynadı Aziz Yıldırım'ın sezon başında Manchester City'ye satmadıklarını söylediği Oğuz Kağan Güçtekin, dün ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

3 Gomis'ten Libya'daki insanlık dramına gönderme Başakşehir'e attığı gol sonrası elini yumruk yapıp havaya kaldıran Gomis, "Gönlüm Libya'da köleliğe karşı yürüyenlerle birlikteydi" dedi.

4 Rıdvan Dilmen: Aziz Başkan futbolcularla görüştü Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçeli futbolculara "Taraftar sizin için 100 lira para veriyor, hakkını verin." dediğini yazdı.

5 Belhanda: Başakşehir maçına iyi hazırlanmadık Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Başakşehir mağlubiyetini Tudor'un taktik anlayışına bağladı.

6 Gol krallığında son durum 12 haftası geride kalan Süper Lig'de, Gomis attığı 12 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

7 Aykut Kocaman istifasından neden vazgeçtiğini anlattı Sivasspor'u 4-1 deviren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, "Zor bir zaman olduğu için devam etme kararı aldım" dedi.

8 7 gollü maçta kazanan Trabzonspor oldu Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 4-3 mağlup etti.

9 Fenerbahçe Sivasspor'a 4 attı Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u Soldado'nun hat-trick yaptığı maçta 4-1 mağlup etti ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı