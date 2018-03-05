Soldado'nun golü 13 cm ofsayt

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor'a sahasında 3-2 yenilirken 79. dakikada Roberto Soldado'nun attığı gol, ofsayt nedeniyle sayılmadı.
Josef'in attığı uzun pasta Mehmet Topal, kafayla topu Soldado'ya indirirken Mehmet Topal'ın pozisyonu için hakem Arda Kardeşler ofsayt kararı verdi. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyon için sert bir şekilde eleştiri de bulunmasa da taraftarlar, sosyal medyada ofsayt kararı nedeniyle tepki gösterdi.
13 CM OFSAYT
beIN Sports kanalının Piero ölçümüne göre ise Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde Mehmet Topal, 13 cm ofsayt olarak ölçüldü.