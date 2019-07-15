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Soldado'nun yeni takımı Granada

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Roberto Soldado, La Liga ekibi Granada ile anlaştı.

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Soldado'nun yeni takımı Granada

İki sezon Fenerbahçe'de forma giydikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Roberto Soldado ülkesine döndü.

2 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI

34 yaşındaki İspanyol golcü, La Liga ekiplerinden Granada ile 1+1 yıllığına anlaştı. İspanyol kulübü, tecrübeli golcünün transferini resmi Twitter hesabından duyurdu.

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 59 resmi maça çıkan Soldado, 19 gol ve 9 asistlik skor katkısında bulundu.

İspanyol golcü kariyerinde daha önce Villarreal, Tottenham, Valencia, Getafe, Osasuna ve Real Madrid formaları giydi

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