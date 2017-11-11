Soldado'ya 2. ligden teklif var

Bu sezon İspanya 2. Ligi'nde La Liga'ya yükselmek için çaba gösteren Osasuna, sarı-lacivertli yönetimin kapısını çalıp 32 yaşındaki golcüyü resmen istedi.

Devre arasında bu transferi gerçekleştirmek isteyen İspanyol ekibinin teklifi ise satın alma opsiyonlu kiralama.

4 MİLYON EUROYU TAAHHÜT ETTİ

İlk etapta kiralama için rakam önermeyen Osasuna, La Liga'ya yükselmeleri durumunda Soldado için 4 milyon euro bonservis ödemeyi taahhüt etti.

Fenerbahçe'den net bir yanıt gelmezken, taraflar yeniden görüşmek için randevulaştı. Soldado, Real Madrid'de oynarken 2006-07 sezonunda kiralık olarak Osasuna forması giymiş, 41 maçta 12 gol-1 asistlik katkı yapmıştı.