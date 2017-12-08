Solo'nun gözü federasyon başkanlığında

ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Hope Solo, ülkesinin futbol federasyonu başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından adaylığını açıklayan 36 yaşındaki Solo, sporculuk kariyerinde milli düzeyde her başarıyı yaşadığını ve ABD Futbol Federasyonunda başkanlığa adaylığını koyarak, aynı başarıyı bu kulvarda da tekrarlamak istediğini duyurdu.

ABD'nin en popüler sporcuları arasında yer alan Solo, başkan seçilmesi halinde ülke futbolunda birçok konuda değişim yaşanacağının vaadini verdi. ABD futbolundaki temel sorunun altyapı olduğunu kaydeden Hope Solo, "Futbol, ülkemizde her zaman ekonomisi orta seviyede olanların katılabildiği bir spor oldu. Ülkenin en iyi kulüpleri, genç futbolculara bir sezonda sadece 3-5 bin dolar maaş veriyor. Finansal yetersizlik nedeniyle birçok genç yetenek, hayal kırıklığı yaşayarak rüyalarından vazgeçmek zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

8 BAŞKAN ADAYI VAR

Başkan seçilmesi halinde kadın ve erkek futbolunu her açıdan eşit hale getireceğini vurgulayan Solo, "ABD futbolunu yönetmek için tutkulu ve zeki insanların yönetime geçmesi gerekiyor. Federasyonun öncelikle hedefi, gençlerin gelişimini sağlamak olmalı. Neye ihtiyacımız olduğunu ve nasıl yapılacağını çok iyi biliyorum. Bunları hayata geçirebilmek için yeterli cesarete de sahibim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Futbol Federasyonunda başkanlık seçimi, 10 Şubat 2018'de yapılacak. Şimdiden 8 adayın yer aldığı seçimlerde, Solo'nun dışında şu anki federasyonun yöneticilerinden Kathy Carter diğer kadın aday olarak öne çıkıyor. Eric Wynalda, Paul Caligiuri ve Kyle Martino da futbolcu kökenli başkan adayları arasında yer alıyor. Milli formayla iki olimpiyat altın madalyası kazanan ve bir kez de dünya şampiyonluğu yaşayan Solo, 2016 Rio Olimpiyatları'nda İsveç'e çeyrek finalde yenildikleri maç sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle milli takımdan uzaklaştırılmıştı.