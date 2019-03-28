Manchester United Solskjaer'in sözleşmesini uzattı

Solskjaer, yeni sözleşmeyi kaptı...

Mourinho'nun ardından takımın başına getirilen ve gösterdiği performansla alkış toplayan genç teknik adam, 3 yıl daha ManU'da görev yapacak.

İşte İngiliz ekibinden yapılan açıklama:

Ole Gunnar Solskjaer anlaşmanın ardından "Geldiğim ilk günden bu yana kendimi evimde gibi özel hissettim. Manchester United'da futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmak benim için büyük bir onur. Son birkaç ayda harika deneyim yaşadım ve bu yolda ban yardım eden antrenörlere, futbolculara ve tüm çalışanlara teşekkür ederim. Her zaman yapmayı hayal ettiğim iş bu, uzun yıllar Manchester United'ın başında olma şansı yakalamak harika ve şaşırtıcı. Tarftarımıza hayal ettikleri başarılı günleri yaşatmak için heyecanlıyım" dedi.

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın başında 13 lig maçına çıktı ve bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik alırken, sadece Arsenal'e kaybetti. FA Cup'ta 4 maçın 3'ünü kazanan 1'ini kaybeden Ole Gunnar Solskjaer, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'n eleyerek Manchester United'ın çeyrek finale kalmasını sağladı.